Il grazie al reparto di Ortopedia nonna Sissi torna a camminare | Umanità e professionalità

Fermo, 13 giugno 2025 – Ha vissuto con il tormento del dolore e con una limitata autonomia Iris Anna Maranesi che da qualche giorno ha ripreso in mano la sua vita, dopo un delicato intervento ortopedico che ha risolto il suo problema. La donna, originaria del fermano, ha scritto al reparto di ortopedia e della sala operatoria, “che con la loro professionalità, ma soprattutto con la loro umanità mi hanno aiutato a superare questo complesso intervento chirurgico e soprattutto la delicata ripresa nel post intervento. Hanno sostenuto me e i miei familiari ed è grazie a loro se oggi posso godere in serenità degli anni a venire, senza dolore, preservando la mia autonomia domestica”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it