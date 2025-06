Il governo vuole far soffrire gli animali nei circhi | rinviato di nuovo il divieto Lav | Incredibile e sconcertante

Il governo italiano dimostra ancora una volta di ignorare le urla di aiuto degli animali nei circhi, rinviando il divieto di sfruttamento e maltrattamento. Dopo promesse fallite e annunci smentiti, si persiste nel privilegiare interessi poco trasparenti, lasciando soffrire esseri indifesi. È inaccettabile che, per la terza volta, si decida di prorogare questa barbarie. È ora di dire basta a questo colpo al cuore della nostra sensibilità civile.

Non solo il ministro Alessandro Giuli tradisce la propria promessa, quando in diretta televisiva, due mesi fa, aveva annunciato che il decreto legislativo per fermare l'uso degli animali nei circhi sarebbe stato approvato in Consiglio dei ministri. Addirittura il governo rilancia e presenta un disegno di legge ad hoc, di due righe, per prorogare il divieto al 31 dicembre del 2026. Per la terza volta, dunque, Giorgia Meloni decide di prolungare la sofferenza di leoni, ippopotami, elefanti e di tutti gli altri animali – sono circa 2mila, in Italia – costretti a esibirsi nei tendoni. A nulla sono valsi gli appelli delle associazioni animaliste – Lav in testa – e la pressione dell'opinione pubblica, largamente contraria allo sfruttamento degli animali nei circhi.