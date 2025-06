Il Governo rilancia l’incentivo che premia i lavoratori prossimi alla pensione ma disposti a rimanere in servizio con un aumento netto dello stipendio mensile Ma farlo conviene? Tutto quello che si deve sapere

La felicità non nasce solo dalla pensione, ma anche dalla possibilità di valorizzare la propria esperienza e mantenere un reddito stabile. Il nuovo incentivo approvato dal governo nel 2025, noto come “Bonus Maroni”, rappresenta un’opportunità concreta per chi si trova vicino alla pensione: conviene restare in servizio? Scopri tutto quello che devi sapere per fare la scelta più vantaggiosa e sfruttare al massimo questa misura innovativa.

R estare in servizio pur potendo andare in pensione? Nel 2025, talvolta, può convenire. A dirlo, è la nuova legge di Bilancio, che ha prorogato e potenziato il cosiddetto “Bonus Maroni”. Un nome storico per una misura che torna al centro del dibattito previdenziale: si tratta dell’incentivo riservato a quei lavoratori che, pur avendo raggiunto i requisiti per il pensionamento anticipato, decidono di continuare a lavorare. La felicità non nasce dal lavoro: uno studio svela il vero segreto della realizzazione personale X Il principio è semplice: chi rinuncia alla pensione, può ricevere in busta paga l’importo dei contributi previdenziali che avrebbe versato, con un guadagno netto mensile non trascurabile. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Il Governo rilancia l’incentivo che premia i lavoratori prossimi alla pensione, ma disposti a rimanere in servizio, con un aumento netto dello stipendio mensile. Ma farlo conviene? Tutto quello che si deve sapere

In questa notizia si parla di: incentivo - lavoratori - pensione - servizio

Guida al nuovo incentivo che prevede agevolazioni per studenti e lavoratori che si trasferiscono per studio o lavoro. Requisiti, importi, alternative e come richiederlo - Nel 2025, la Legge di Bilancio ha introdotto un nuovo incentivo per studenti e lavoratori che si trasferiscono per motivi di studio o lavoro.

Sarebbe andato in pensione fra pochi giorni ma è stato ucciso mentre svolgeva il suo servizio per la nostra sicurezza, per la legalità, onorando la divisa. Ci stringiamo con tutto il nostro dolore attorno alla famiglia del Brigadiere Capo dei Carabinieri Carlo Legr Vai su Facebook

Bonus Maroni 2025 per rinviare la pensione: scelta da valutare attentamente; Pensionamento posticipato: incentivi Legge di Bilancio 2025 se scegli di continuare a lavorare; Incentivo per ritardare la pensione: Quota 103 e pensione anticipata.

Bonus Maroni 2025 per rinviare la pensione: scelta da valutare attentamente Secondo iodonna.it: la cosiddetta Quota 103, ovvero 62 anni di età e 41 anni di contributi; la pensione anticipata ordinaria (42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini, 41 anni e 10 mesi per le donne); la pensione ...