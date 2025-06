Il governo coopta la Cisl | Sbarra sottosegretario

Il sorprendente passo del governo di coopta la Cisl, affidando a Luigi Sbarra, ex segretario della confederazione, il ruolo di sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega al Sud. Un riconoscimento che solleva interrogativi e apre nuovi scenari nella scena politica italiana. Ma cosa significa davvero questa nomina? Scopriamolo insieme.

Non si dica che il governo non premia la dedizione. L’ex segretario della Cisl, Luigi Sbarra, ha giurato ieri come sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega al Sud. «Il . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it