Il Giorno si acquista dagli esercenti durante la spesa

Il giorno si trasforma in un’esperienza quotidiana di scoperta e connessione, direttamente tra le mani dei clienti al Mercato di Wagner. Questa collaborazione, nata lo scorso ottobre, rende la lettura de Il Giorno ancora più accessibile e coinvolgente, alla portata di tutti mentre si fa la spesa. E ogni venerdì, il nostro impegno si arricchisce con iniziative speciali, per rendere la vostra visita al mercato ancora più ricca e interessante.

Il Giorno si può acquistare al Mercato di Wagner mentre si fa la spesa. Prosegue infatti la collaborazione tra la nostra testata e il mercato comunale più antico della città. Un'iniziativa partita lo scorso ottobre: tutti i giorni, dal lunedì al sabato, e in occasione delle aperture straordinarie, è possibile comprare le copie de Il Giorno che si trovano negli espositori pagandole direttamente ai commercianti. Ancora: ogni venerdì il nostro giornale ospita una pagina dedicata a "Zona Wagner" raccontando le storie degli esercenti e le novità per i clienti. E poi, all'interno della struttura, c'è il totem touch screen, schermo interattivo con il logo de Il Giorno nel quale si può navigare per scoprire le novità.

