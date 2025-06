Il giornalista Enrico Varriale condannato a dieci mesi per lesioni aggravate e stalking all’ex compagna

La giustizia continua a stupirmi con decisioni ferme e chiare, ma questa vicenda ci ricorda l’importanza di rispettare i diritti di tutti, soprattutto delle vittime. Enrico Varriale, condannato per stalking e lesioni aggravate, si trova ora a dover risarcire la sua ex compagna, segnando un altro passo verso la tutela delle persone vulnerabili. È un monito che non si può sottovalutare: la violenza non sarà mai tollerata.

Il giornalista Enrico Varriale è stato condannato dal tribunale di Roma a 10 mesi per atti persecutori e lesioni aggravate. Lo rende noto l'associazione "Differenza Donna" che ha assistito la parte civile nel processo sottolineando che i giudici hanno disposto nei suoi confronti anche il risarcimento del danno alla vittima e il pagamento delle spese processuali.

Stalking, giornalista Enrico Varriale condannato a 10 mesi - Un caso che ha scosso l’opinione pubblica, quello di Enrico Varriale, condannato a 10 mesi di reclusione con pena sospesa per stalking e lesioni ai danni della sua ex.

