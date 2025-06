Il giornalista Enrico Varriale condannato a 10 mesi per stalking nei confronti della ex

Un episodio che scuote il mondo del giornalismo italiano: Enrico Varriale, noto volto televisivo, è stato condannato a 10 mesi (pena sospesa) per stalking e lesioni nei confronti della sua ex. Il tribunale di Roma ha disposto un percorso di recupero, sottolineando l’importanza di affrontare comportamenti violenti. Una sentenza che invita alla riflessione sul rispetto e le relazioni sane nel nostro society.

AGI - Il giornalista televisivo Enrico Varriale è stato condannato dal tribunale di Roma a 10 mesi, pena sospesa, per stalking e lesioni nei confronti della sua ex. Il giudice monocratico ha disposto per Varriale, una volta che la sentenza diventerà definitiva, un percorso che prevede la partecipazione a un percorso di recupero presso enti o associazioni rivolti a 'uomini mal trattanti'. Il pm, oggi, in aula, aveva sollecitato una condanna a 2 anni di reclusione.

