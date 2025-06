Il gigante Crosetto lo sguardo di Meloni l’occhiolino di Conte Queste le avete viste?

L’estate si avvicina e, tra costume e giacca, i protagonisti della scena politica italiana continuano a sorprenderti. Dalle piazze infuocate alle passerelle di potere, il volto di Crosetto, lo sguardo di Meloni e l’occhiolino di Conte raccontano storie di passione, determinazione e strategia. Un’istantanea di un Paese che, tra caldo e tensione, non smette mai di giocare la propria partita. Vuoi scoprire cosa accadrà nel prossimo capitolo?

L’estate si avvicina, c’è chi già si mostra in costume da bagno e chi si muove sotto il sole cocente costretto in un abito elegante. Giacca e cravatta non sono l’ideale con la calura, ma gli indomiti politici italiani non si lasciano sorprendere. La settimana ha visto piazze di fuoco (per le temperature) che non hanno piegato un Giuseppe Conte al corteo pro Palestina, che forse un po’ abbattuto dal corteo si è accomodato dietro il palco di Piazza San Giovanni e ha trovato la forza di regalare un occhiolino al fotografo fortunato. Elly Schlein invece ha scelto la camicia di jeans per votare al referendum, stretta all’uscita da seggio dall’abbraccio di due signore lì presenti. 🔗 Leggi su Formiche.net