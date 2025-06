Il giallo di Villa Pamphili Fermato il papà della bimba | era fuggito in Grecia

Il mistero di Villa Pamphili si è infine risolto: l'arresto del presunto papà della piccola scomparsa ha portato alla cattura di Rexal Ford, che aveva cercato di nascondersi tra le incantevoli isolette greche. Dopo settimane di caccia internazionale, il fuggitivo, con un passato oscuro, è stato catturato a Skiathos. La giustizia italiana riporta la speranza di un lieto fine, ma resta il dolore per le vittime coinvolte in questa terribile vicenda.

Roma, 13 giugno 2025 – Aveva cercato rifugio tra le isolette greche dell’Egeo, per cercare di mimetizzarsi tra i turisti, ma non è riuscito a sfuggire alla caccia degli investigatori italiani. Rexal Ford, 46 anni, statunitense con un passato di violenze, è stato arrestato a Skiathos, il paradiso delle Sporadi, dove era fuggito qualche giorno dopo quello che si sospetta un atroce duplice omicidio di una giovane donna americana e della sua bambina, i cui corpi furono rinvenuti una settimana fa tra gli oleandri di Villa Pamphili, a Roma. Per lui l’accusa è al momento di omicidio aggravato e soppressione di cadavere. 🔗 Leggi su Quotidiano.net