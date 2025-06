Il giallo dell’iniezione cervicale Acquisita la documentazione medica

Un giallo avvolge ancora la morte di Marianny Mayling Campos Justianiano, la 44enne venezuelana residente a Ravenna deceduta tra il 29 e il 30 aprile scorso. La procura ha finalmente autorizzato cremazione e rimpatrio delle ceneri, ma il mistero sull’evento rimane fitto di interrogativi, alimentando il desiderio di fare luce su una vicenda che tiene in sospeso l’intera comunità .

La procura ha dato il nulla osta alla cremazione e al conseguente rimpatrio delle ceneri di Marianny Mayling Campos Justianiano, la 44enne di origine venezuelana da anni residente a Ravenna e deceduta tra il 29 e il 30 aprile scorso in circostanze al vaglio della magistratura. La procedura era stata inizialmente negata in ragione di possibili ulteriori accertamenti medico-legali sulla salma necessari a fare luce sulla repentina quanto al momento ancora inspiegabile morte della donna avvenuta a breve distanza da una iniezione cervicale. Il pm Francesco Coco all'indomani dei fatti aveva aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti dando incarico al medico legale bolognese Matteo Tudini di procedere con l'esame autoptico.