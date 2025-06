Il mistero avvolge ancora il caso del Mostro di Modena, un killer senza volto che tra il 1985 e il 1995 ha strappato alla vita otto donne. Dopo decenni di silenzio e sconvolgimento, le famiglie delle vittime hanno deciso di riaccendere i riflettori sull'oscura vicenda, sperando di svelare finalmente l’identità dell’assassino. La verità potrebbe essere più vicina di quanto si immagini: continua a leggere.

Otto donne uccise e un killer a cui da 30 anni non è stato ancora dato un nome. Le vittime di quello che è diventato noto come il 'Mostro di Modena' furono assassinate tra il 1985 e il 1995; i casi, simili per contesto e dinamiche, rimangono irrisolti. A distanza di tanti anni dal primo delitto, avvenuto nell'agosto '85, la famiglia di una di loro ha chiesto di riaprire le indagini. 🔗 Leggi su Fanpage.it