Il generale Vannacci irride Macron | Una cinquina e a casa

Il generale Vannacci, incisivo e senza filtri, non si tira indietro di fronte alle sfide politiche del momento. Durante l'intervento a Fuori dal Coro, ha irride Macron e commentato con fermezza l’esito fallimentare del referendum, sfidando le polemiche dell’opposizione che vorrebbe abbassare il quorum. La sua posizione decisa sottolinea come la verità spesso sia scomoda, e lui non ha paura di affrontarla a viso aperto.

C’è un generale Roberto Vannacci a tutto tondo, quello che si mostra in collegamento a Fuori dal Coro, programma di attualitĂ e approfondimento condotto da Mario Giordano ogni mercoledì in prima serata su Rete 4. Il padrone di casa chiede all’ospite, intanto, di commentare l’esito fallimentare del referendum e le polemiche dell’opposizione, che vorrebbe abbassare il quorum per non vanificare la tornata alle urne. Il generale non la pensa così e, anzi, contrattacca la sinistra: "Direi che c'è stato un abuso dell'utilizzo del metodo referendario. 75-76 referendum sono stati fatti di cui non è stato raggiunto il quorum. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Il generale Vannacci irride Macron: "Una cinquina e a casa"

