Il gas apre in rialzo del 4% dopo l' attacco in Iran

L’incertezza geopolitica torna a scuotere i mercati energetici: il prezzo del gas apre in forte rialzo del 4% dopo l’attacco in Iran, alimentando anche il rally del petrolio. Aumentano le preoccupazioni e le tensioni, spingendo le quotazioni di Amsterdam a toccare i 37,60 euro al megawattora. In questo scenario, diventa ancora più cruciale monitorare gli sviluppi che potrebbero influenzare i costi energetici e il mercato globale.

