Il Garibaldi | l’aperitivo che racconta l’Italia unita

Il mondo dei cocktail italiani vanta creazioni che sanno raccontare la storia del nostro Paese attraverso il bicchiere. Tra questi, il Garibaldi emerge come un vero simbolo dell'identità nazionale, incarnando in appena due ingredienti l'essenza del Risorgimento e la magia dell'aperitivo all'italiana. Un drink che con la sua semplicità disarmante nasconde una profondità che va ben oltre il semplice accostamento di bitter e succo d'arancia. L'origine patriottica di un grande classico. La miscela di Bitter Campari e succo d'arancia ha fatto la sua prima apparizione negli anni '60 del Novecento con il nome di Campari Orange, quando ancora non possedeva l'identità distintiva che lo avrebbe reso celebre.