Il Garda e le sue etichette Tra identità e territorio

Il Garda e le sue etichette stanno scrivendo una nuova pagina della loro storia, tra identità e territorio. Dal 2016, i vini Garda Doc si preparano ad affrontare il futuro con entusiasmo, incontrando horeca, distribuzione e mercati esteri alla Dogana Veneta di Lazise. Obiettivo: rafforzare la propria presenza e definire un’identità più forte e riconoscibile. Con due innovazioni recenti, tra cui il Garda Doc Low Alcol, il settore si appresta a sorprendere ancora di più.

Denominazione relativamente nuova (operativa dal 2016), i vini targati Garda Doc si preparano per l’esame di maturità con il mercato e i consumi. E chiamano a rapporto alla Dogana Veneta di Lazise esponenti di Horeca e Grande Distribuzione e mercati esteri per capire come crescere, come fare meglio, come trovare una identità più precisa verso il pubblico dei wine-lovers. Con due novità annunciate: il Garda Doc Low Alcol (prima denominazione a farlo) e il Garda Doc Crémant. Il primo, un bianco con uve Garganega e grado alcolico 9%; il secondo uno spumante Metodo classico con effervescenza più discreta, che affiancherà il Metodo classico Garda Doc, vertice qualitativo della denominazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il Garda e le sue etichette. Tra identità e territorio

