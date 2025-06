Il futuro delle scommesse ippiche si discute a Modena convegno nazionale a fine giugno

Il futuro delle scommesse ippiche in Italia si discussione a Modena, dove il Convegno Nazionale sulla Riforma delle Scommesse si svolgerà il 28 giugno presso l’Ippodromo Ghirlandina. Un appuntamento imperdibile che riunirà esperti, appassionati e operatori, offrendo un’occasione unica per plasmare il domani dell’ippica nazionale. Preparatevi a scoprire le innovazioni e le sfide che definiscono il settore, in un evento che promette di segnare una svolta significativa per il mondo delle corse.

Il Convegno sulla Riforma delle Scommesse Ippiche in Italia si terrà infatti sabato 28 giugno prossimo, dalle ore 18 alle ore 20, presso l'Ippodromo Ghirlandina di Modena, in concomitanza con il prestigioso Gran Premio di Trotto.

Riforma scommesse ippiche: filiera, Adm e Masaf a confronto a Modena Si legge su gioconews.it: Il convegno del 28 giugno all'ippodromo di Modena prende le mosse dal progetto di riforma delle scommesse ippiche elaborato da un gruppo di lavoro di esperti già presentato al Masaf.