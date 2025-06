Il futuro delle città Confronto aperto nel laboratorio

Il futuro delle città si plasmerà attraverso le azioni e le voci di chi le vive quotidianamente. Un laboratorio aperto, in cui si riflette sul rapporto tra ambienti fisici e sociali, ci invita a immaginare nuovi paesaggi urbani e sociali. È questa la strada per costruire città più vive, inclusive e sostenibili? Per scoprirlo, LA associati organizza oggi l’incontro “S-guardo ...

Un “farsi delle genti vive“ che, con le loro attività produttive, con le forme di vita associata, le lotte, il linguaggio, si relazionano con l’ambiente, dando vita ad un paesaggio urbano e paesaggio sociale: sarà questa la città del futuro? Per riflettere sul rapporto tra conformazione fisica e sociale delle città e provare a prefigurare futuri “paesaggi“, LA associati - Laboratorio di architettura e urbanistica ospita oggi l’incontro “S-guardo alla città. Paesaggi urbani. Paesaggi sociali“, nell’ambito di Open!, la manifestazione promossa dal Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, che a Brescia vedrà diversi appuntamenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il futuro delle città. Confronto aperto nel laboratorio

