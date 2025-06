Il futuro del turismo in Campania | visioni tecniche e politiche a confronto al Maximall Pompeii

Il futuro del turismo in Campania si presenta come un affascinante crocevia di innovazione e sostenibilità, dove visioni tecniche e politiche si incontrano per plasmare un settore in evoluzione. Lunedì 16 giugno alle ore 10, al Maximall Pompeii, esperti, istituzioni e imprenditori si confronteranno su strategie condivise per valorizzare le meraviglie della regione, promuovendo un approccio integrato e sostenibile. Un’occasione imperdibile per scoprire le prospettive che definiranno il domani del turismo campano.

“Il futuro del turismo in Campania” è il tema al centro dell’incontro che vedrà rappresentanti delle istituzioni e dell’imprenditoria del settore a confronto tra strategie e visioni condivise per una gestione integrata delle destinazioni regionali. L’appuntamento è lunedì 16 giugno (ore 10) in una raffinata sala del cinema Nexus del Maximall Pompeii. Fitto e autorevole il panel degli interventi che si apre con la relazione dei tecnici: Raffaele De Luca, presidente Ente Parco Nazionale del Vesuvio; Alessandro Fimiani, direttore Agenzia Regionale Campania Turismo; Francesco Eriberto d’Ippolito, direttore del dipartimento Scienze Politiche dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”; Luciano Lepre, presidente fondazione “Ad Astra” e Salvatore Grazian o, ceo dell’impresa sociale “Vesuvius Tourism”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: turismo - campania - visioni - confronto

Telese Terme, presentato il nuovo strumento gestione turismo in Campania - Ieri, a Telese Terme, il Sindaco Giovanni Caporaso ha riunito i Sindaci del territorio, rappresentanti istituzionali ed esperti di settore per presentare un innovativo strumento di gestione turistica in Campania.

Stati Generali della Cultura in Campania 2025: al via da Napoli il 13 e 14 giugno il confronto tra istituzioni, imprese e operatori culturali Programma e prenotazioni https://www.scabec.it/progetti/stati-generali-della-cultura-campania Il 13 e 14 giugno 2025 a Vai su Facebook

Il futuro del turismo in Campania, convegno al Maximall Pompeii; 1° comunicato stampa del 13 giugno 2025; Destinazione Turismo – Campania: il futuro del turismo passa per identità, innovazione e sinergia.

“Il futuro del turismo in Campania”: visioni tecniche e politiche a confronto a Pompei laprovinciaonline.info scrive: “Il futuro del turismo in Campania” è il tema al centro dell’incontro che vedrà rappresentanti delle istituzioni e dell’imprenditoria del settore a confronto tra strategie e visioni condivise per una ...