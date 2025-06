Il futuro del giornalismo Nuovo libro di Sorrentino

Un ritorno emozionante per Carlo Sorrentino, che nel suo nuovo libro "Il futuro del giornalismo" analizza i cambiamenti della professione nell’era digitale. Professore di Sociologia dei processi culturali e comunicativi all’Università di Firenze, Sorrentino invita a riflettere su come il giornalismo possa evolversi, mantenendo la sua essenza di imparzialità e approfondimento. Un ritorno, quindi, che promette di offrire spunti preziosi per il futuro dell’informazione.

Il futuro del giornalismo, secondo Carlo Sorrentino. Professore ordinario di Sociologia dei processi culturali e comunicativi all’Università di Firenze, l’autore del libro ‘Il giornalismo ha un futuro. Perché sta cambiando, come va ripensato’, presentato nella Sala storica della Biblioteca comunale degli intronati, ha ricordato subito, salutando il pubblico, che proprio a Siena ha iniziato la sua carriera accademica. Un ritorno, quindi, nell’occasione dell’appuntamento inserito nella rassegna di ‘Incontri in Biblioteca’ curata da Raffaele Ascheri, nel corso del quale l’ospite è stato accompagnato da due giornalisti legati, per motivi diversi, alla città e alla realtà del territorio senese: Daniele Magrini, che alla carriera nella cronaca ha aggiunto la sua attività di saggista, e Michela Berti, che è la responsabile della redazione di Siena del quotidiano La Nazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il futuro del giornalismo. Nuovo libro di Sorrentino

