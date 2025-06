Il futuro degli aspirapolveri è arrivato | si chiama Roborock Saros Z70 e ha un braccio robotico

Benvenuti nel futuro della casa intelligente: il Roborock Saros Z70, il nuovo aspirapolvere con un braccio robotico, sta rivoluzionando il modo di pulire. Immaginate un alleato capace di raccogliere anche i calzini smarriti e di lavare i pavimenti con precisione millimetrica. È il 2025 e Roborock ha portato la tecnologia domestica a un livello mai visto prima. Preparatevi a scoprire come questa innovazione cambierà per sempre la vostra routine quotidiana.

Se vi diciamo che il Roborock Saros Z70 è un robot aspirapolvere e lavapavimenti con un braccio meccanico che raccoglie i vostri calzini sparsi in giro per casa ci credete? È il 2025 e Roborock ha trasformato una vecchia fantasia in realtà con il Saros Z70, il primo robot domestico che, letteralmente, afferra gli oggetti e li toglie di mezzo. L'avevamo già ammirato in anteprima al CES di Las Vegas a febbraio e l'hype era altissimo.