Il frusinate Andrea Caprara si piazza tra i primi 5 al mondo al campionato Wabba.

Il frusinate Andrea Caprara, nato a Frosinone nel 1985, ha conquistato un incredibile risultato al campionato Wabba International di Rimini, entrando tra i primi 5 al mondo. Dopo aver scoperto la palestra nel 2015, la sua passione per il fitness è cresciuta fino a trasformarsi in una professione di successo come personal trainer. La sua determinazione e dedizione sono la chiave del suo straordinario traguardo, dimostrando che con impegno tutto è possibile.

