Il Festival Storie riparte da Ponzano.

Tredici Comuni in rete per coinvolgere tre province, 26 spettacoli da giugno a dicembre, ospiti di fama nazionale. La quinta edizione del ‘ Festival Storie ’, che si aprirà venerdì 20 giugno a Ponzano di Fermo con Federico Buffa che racconta ‘Italia Mundial’ (Spagna 1982), presenta tanta sostanza e numeri da record. L’organizzazione fa capo all’associazione culturale ‘Progetto Musical’ e vede la firma del maestro Saverio Marconi in qualità di direttore artistico in tandem con Manu Latini. "Compie 5 anni il Festival Storie ed è già una gran bella favola – sottolinea Saverio Marconi –. Un Festival importante perché fatto di piccoli borghi: quest’anno sono 13 con l’ingresso di Falerone, Comunanza, Montefiore dell’Aso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it