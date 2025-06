Il fatto del giorno | tangenti in cambio di permessi di soggiorno poliziotto arrestato | Video

Un caso che scuote Sanremo: un sostituto commissario è stato arrestato per corruzione dopo essere stato sorpreso con una busta di 5 mila euro, ricevuta dalla titolare di un’agenzia di pratiche. La scoperta, documentata da un video, mette in luce il business illecito di tangenti in cambio di permessi di soggiorno. Restate con noi per scoprire tutti i dettagli di questa vicenda che evidenzia le criticità del sistema e l’impegno delle forze dell’ordine nel combattere la corruzione.

Tangenti per i permessi di soggiorno a Sanremo, sostituto commissario arrestato per corruzione mentre prendeva una busta con 5 mila euro. L'agente è stato fermato mentre riceveva la mazzetta dalla titolare di un'agenzia di pratiche per stranieri, anche lei finita in manette. Ne parla Paolo Isaia della redazione di Imperia e Sanremo.

Permessi di soggiorno lumaca: si aprono spiragli per la 2° sezione, mentre resta drammatica la situazione per i richiedenti asilo - A Salerno, si profilano miglioramenti per gli stranieri in attesa di permessi di soggiorno per motivi lavorativi.

