Il ds passa il primo esame

Oggi il nuovo direttore ha affrontato con disinvoltura la prima prova ufficiale, lasciando un'impressione positiva e rassicurante. Sotto la pressione delle domande dei giornalisti, ha dimostrato di saper gestire bene le criticitĂ , offrendo risposte sincere e ponderate. Seppur conservi alcuni margini di riservatezza, la sua compostezza e chiarezza emergono come qualitĂ promettenti per il futuro. Un primo passo verso un mandato che si preannuncia interessante e pieno di sfide.

Positive le prime impressioni del dirigente presentato oggi alla stampa: sottoposto alla raffica di domande dei giornalisti il neo direttore forse non dice tutto quel che ci sarebbe da dire ma certo dice tutto quel che può dire. Non si dimostra un anguillone, come certi suoi predecessori, insomma. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Il ds passa il primo esame

In questa notizia si parla di: passa - primo - esame - dire

Primo sì al dl sicurezza, dalla Camera 163 sì. Passa al Senato - La Camera approva il decreto sicurezza con 163 sì, prontamente trasmesso al Senato per l'ulteriore esame.

35 ANNI DOPO: IL DIARIO DI ITALIA 90 - PUNTATA 5 MARTEDI 12 GIUGNO: LA PROVA DI ITALIANO, IL BELGIO E L'OLANDA Martedì 12 Giugno. Questa mattina il primo pensiero non è il mondiale, ma è il tema di italiano degli esami di quinta elementare. S Vai su Facebook

Il ds passa il primo esame; Esame terza media 2025: come funziona l'orale; Fitto, la prova degli esami per un ruolo di peso passa dagli equilibrismi Ue.

Le 12 frasi da non dire mai a uno studente sotto esame - malocchio imprecando perché dire “in bocca al lupo” o “auguri” per gli esami, in realtà, porta sfortuna. Secondo ansa.it

Chi passa per primo? La domanda del quiz della patente a cui nessuno sa rispondere - La questione è cruciale, non solo per superare l’esame, ma anche per garantire la ... Segnala msn.com

Vortex, il primo brevetto clip passa l’esame - Solo nel caso che l’esame si concluda positivamente, l’Ufficio europeo per la Proprietà Intellettuale li pubblica ... Da ilsole24ore.com