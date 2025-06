Il dottor Picciotti e la ‘pseudo-clinica’ pubblicizzata online Liposuzione in t-shirt grappa e musica a tutto volume | Io sfigurata a vita

La vicenda del dottor Picciotti e della presunta “pseudo clinica” pubblicizzata online scuote l’Italia, tra accuse di malpratica e drammi umani. Mentre le indagini continuano, emergono dettagli inquietanti su interventi falliti e vite sconvolte, tra musica ad alto volume e immagini distorte di un'industria estetica senza scrupoli. Questa storia ci invita a riflettere sull’importanza di affidarsi a professionisti seri e trasparenza nel mondo della chirurgia estetica.

Desenzano (Brescia) – José Lizarraga Picciotti, il medico indagato a Roma per la morte della 46enne Ana Sergia Alcivar Chence deceduta dopo una liposuzione - l’autopsia esclude lo shock anafilattico e gli inquirenti ipotizzano l’embolia polmonare o complicanze cardiache - sei anni fa operò anche una paziente bresciana, segnata a vita dal suo bisturi. Un precedente che lo ha fatto finire sotto processo a Brescia - la discussione sarà il 26 settembre - per lesioni gravissime. Donna morta dopo la liposuzione a Roma. Il chirurgo Picciotti aveva operato anche a Brescia: processo per lesioni gravissime La donna, una quarantenne di Desenzano, entrò in contatto con il sedicente specialista in chirurgia estetica, i cui interventi venivano pubblicizzati in Rete a prezzi molto vantaggiosi o con il passaparola, tramite un’amica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il dottor Picciotti e la ‘pseudo-clinica’ pubblicizzata online. Liposuzione in t-shirt, grappa e musica a tutto volume: "Io, sfigurata a vita”

In questa notizia si parla di: picciotti - liposuzione - dottor - pseudo

Roma, donna di 47 anni muore dopo una liposuzione in uno studio privato. Indagato il chirurgo Jose Lizarraga Picciotti - Una tragedia scuote Roma: una donna di 47 anni, dopo aver scelto una liposuzione in uno studio privato di Primavalle, ha perso la vita a causa di un grave malore.

«La dottoressa Carmela Fiorella non ha mai ricoperto l’incarico di coordinatrice scientifica del master in Human Resources della Lum School of Management». Così l’università di Casamassima conferma che tra l’Ateneo e la moglie di Filippo Caracciolo, consi Vai su Facebook

Il dottor Picciotti, la liposuzione in t-shirt, la grappa come anestetico e la musica a tutto volume: Io, sfigurata a vita”; Morta dopo liposuzione, il medico José Lizarraga Picciotti già a processo a Brescia: Grappa come anestetico; Morta dopo liposuzione, il medico José Lizarraga Picciotti era già a processo a Brescia: «Cicatrici irreparabili, anestesia con la grappa.

"Una bottiglia di grappa come anestesia": parla un'ex paziente di Picciotti, chirurgo-ristoratore accusato di omicidio Secondo today.it: "Non sono morta ma ho dolori da anni e il mio addome è rovinato per sempre", ha raccontato una donna bresciana.