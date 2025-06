Il dolore per Daniela Colocci alpinista trovata morta | Ora le vette del paradiso

Il dolore per Daniela Colocci scuote il cuore di tutti, ma il suo spirito indomabile e la passione per le vette rimarranno per sempre un esempio ispiratore. La brigadiere dei carabinieri, trascorsa tra le cime più alte, ha trovato il suo ultimo riposo tra le nuvole, lasciando un’impronta indelebile nella memoria di chi l’ha conosciuta. Ora, le sue imprese ci invitano a guardare oltre il cielo, verso le vette del paradiso.

Ascoli, 13 giugno 2025 – “La tua gentilezza, il tuo amore per la montagna. Ciao Dani”. E’ uno dei tanti messaggi che ieri ha invaso Facebook per ricordare Daniela Colocci, brigadiere dei carabinieri trovata morta a circa 2.400 metri di quota sul nevaio del canale Coolidge. Proprio sui social Daniela raccontava la sua passione per la montagna, che volta dopo volta la portava a scalare vette, dai 3mila metri del Monte Matto, passando per il Corno Grande del Gran Sasso al Grande TĂŞte de By. Qualcosa, però, martedì è andato storto. Il suo corpo, insieme a quello del suo compagno d’avventura Michele Bruzzone è stato trovato sul nevaio del canale Coolidge, sul versante nord del monte, principale vetta delle Alpi Cozie, in provincia di Cuneo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il dolore per Daniela Colocci, alpinista trovata morta: “Ora le vette del paradiso”

