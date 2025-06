Il diavolo veste Prada novità sulle riprese del sequel

Il mondo di “Il diavolo veste Prada” si prepara a tornare sul grande schermo, e le novità sulle riprese del tanto atteso sequel sono già entusiasanti. Dalla data di uscita alle prime immagini dal set, scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere su questo nuovo capitolo, che promette di catturare nuovamente il cuore dei fan di Anne Hathaway e Meryl Streep. Pronti a scoprire cosa ci riserva il futuro?

Dalla data di uscita all'inizio delle riprese: ecco tutto quello che sappiamo sul sequel del film che ha visto come protagoniste Anne Hathaway e Meryl Streep.

