Il delitto sotto il tetto della chiesa

Un mistero oscuro avvolge ancora il caso di Elisa Claps, la ragazza scomparsa più di trent'anni fa e ritrovata in un luogo inaspettato: il sottotetto della chiesa della Santissima Trinità di Potenza. Un dramma che ha sconvolto una comunità intera e che, finalmente, sta rivelando i suoi segreti. Scopriamo insieme i dettagli di questa tragica vicenda, un esempio di come il passato possa tornare a galla quando meno ce lo aspettiamo.

Sono passati più di trent’anni dalla scomparsa di Elisa Claps, la studentessa diciassettenne svanita il 12 settembre 1993. La verità è emersa solo diciassette anni dopo, nel 2010, quando il suo corpo fu ritrovato nel sottotetto della Chiesa della Santissima Trinità di Potenza. Lì era stato nascosto per tutto quel tempo, senza che nessuno – . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Il delitto sotto il tetto della chiesa

