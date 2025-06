Il decreto fiscale sposta al 21 luglio la scadenza per forfettari e soggetti Isa Novità anche sulle spese di trasferta all’estero restano in sospeso rottamazione taglio dell’Irpef e coperture per la Sugar Tax

Il nuovo decreto fiscale apre una finestra di sollievo per autonomi e partite IVA, prolungando le scadenze e introducendo nuove agevolazioni. Con il rinvio dei versamenti al 21 luglio, si alimenta la speranza di un respiro più ampio per chi affronta le sfide quotidiane del lavoro indipendente. Tra proroghe e novità , si delineano opportunità da non perdere: scopriamo insieme come muoversi in questa fase di cambiamento.

I l fisco italiano apre una nuova stagione di proroga tasse, revisioni e agevolazioni, con un pacchetto di misure interessanti, soprattutto, per gli autonomi e i titolari di partita Iva. Con il nuovo decreto approvato dal Consiglio dei ministri, arrivano, infatti, misure pensate per dare un po’ di respiro a chi lavora in proprio: su tutte, il rinvio dei versamenti delle tasse dovuti entro il 30 giugno. Una proroga, accolta con favore da molte associazioni di categoria, e che sposta la scadenza al 21 luglio, senza alcuna maggiorazione. Mutui più leggeri per il taglio dei tassi della Bce. Ma con Trump i Btp costano di più X Proroga tasse 2025: partite IVA, tasse rinviate per chi ha Isa o è in regime forfettario. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Il decreto fiscale sposta al 21 luglio la scadenza per forfettari e soggetti Isa. Novità anche sulle spese di trasferta all’estero, restano in sospeso rottamazione, taglio dell’Irpef e coperture per la Sugar Tax

