Il debutto del nuovo ds Fusco | Cesena è un sogno con la partecipazione di tanta gente Ambisco a nuovi traguardi

Il debutto di Filippo Fusco come nuovo ds del Cesena FC ha acceso l’entusiasmo dei tifosi, pronti a sostenere questo ambizioso progetto. Con una carriera ricca di successi e un contratto fino al 2026, Fusco porta con sé esperienza e passione per rilanciare le ambizioni bianconere. Nato a Napoli nel 1969 e laureato in... È solo l’inizio di una nuova era, che promette grandi traguardi per il club.

Debutta in una conferenza stampa Filippo Fusco. Il nuovo dirigente bianconero che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2026 per la direzione dell'area tecnica del Cesena FC. Nato a Napoli nel 1969, Fusco, una volta conclusi gli studi accademici con il conseguimento della laurea in.

Cesena: Caccia al nuovo direttore sportivo tra Fusco, Stefanelli e Rinaudo - Il Cesena si trova al centro di un’attesa emozionante: la scelta del nuovo direttore sportivo tra Fusco, Stefanelli e Rinaudo.

Continuità, sostenibilità, giovani e ambizione. La ricetta di Fusco per il Cesena: “Shpendi? Nessuna necessità di vendere” Segnala gianlucadimarzio.com: Dalla sua carriera alle strategie e gli obiettivi del futuro: la conferenza stampa di presentazione del nuovo direttore sportivo bianconero ...