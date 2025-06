Il Cus Pisa vince premi e posizioni al torneo internazionale di hockey Bee Happy

Il Cus Pisa si distingue sul campo e oltre, portando a casa premi e prestigiose posizioni al Torneo internazionale di Hockey Bee Happy a Riva del Garda. Un evento che ha un valore speciale, non solo sportivo, ma anche sociale, celebrando la memoria di Alba Chiara Baroni e sottolineando l’importanza di sensibilizzare su temi cruciali come il femminicidio. Un esempio di come lo sport possa fare la differenza, ispirando azioni concrete e cambiamenti duraturi.

Nel corso del Torneo internazionale amichevole Bee Happy, svoltosi a Riva del Garda dal 31 maggio al 2 giugno, il Cus Pisa ha ricevuto un premio speciale dedicato alla memoria di Alba Chiara Baroni, giovane hockeista vittima di femminicidio nel 2017. «Un tema più che mai attuale, che ci costringe a fare i conti con un presente doloroso e con l'urgenza di dover fare qualcosa», ha commentato Giulio Messerini, vicepresidente vicario del Cus Pisa e presente al torneo come padre di una giovane hockeysta. «Dall'inizio dell'anno ad oggi sono state uccise 40 donne, altre 29 hanno rischiato la vita e almeno un ragazzo è stato ucciso per aver difeso la madre dalla violenza del padre.

In questa notizia si parla di: pisa - torneo - internazionale - happy

