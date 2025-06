Il cuore Nell’arena col Toro

cuori appassionati e nelle sfide più dure, dimostrando che con muscoli e cuore si può risalire dal fango. La vittoria contro il Torino, un mix di emozioni e colpi di scena, riaccende le speranze europee del Bologna, ma gli uomini di Italiano devono ancora affrontare molte altre sfide per mantenere questa corsa pulsante verso il successo.

Muscoli e cuore per tirarsi fuori dal fango del Dall'Ara. Quella vinta 3-2 contro il Torino è una gara di sorpassi, in uno stadio diventato ribollente nonostante la pioggia. Apre le danze un gol di Ndoye al10', poi il ribaltone granata con Vlasic ed Elmas. Poi il controsorpasso rossoblù con un rigore di Dan e l'autorete di Biraghi al 90' accende la classifica, rimettendo il Bologna in piena corsa Europa. Ma gli uomini di Italiano vedono nero nei cinque minuti finali del primo tempo, quando la squadra sembra finire sotto una cortina di fango. "Sul finire del primo tempo ho rivisto gli errori che abbiamo commesso col Verona – dirà l'allenatore -.