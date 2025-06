Il contributo della comunicazione alla speranza della Chiesa | incontro con Matteo Liut

Il contributo della comunicazione alla speranza della Chiesa assume un ruolo fondamentale nel dialogo tra fede e società. Venerdì 13 giugno, alle ore 18, presso l’Aula Magna Can. Domenico Farias dell’Istituto superiore di Scienze religiose di Reggio Calabria, un incontro di grande rilievo culturale ed ecclesiale ci guiderà attraverso il tema “Le Giornate mondiali della gioventù al tempo di Leone XIV – Comunicare un evento di...”. Un appuntamento imperdibile per approfondire come la comunicazione plasmi la testimonianza cristiana nel mondo contemporaneo.

Martedì 27 maggio, dalle ore 11:30 presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, si terrà l’evento “Curare persone, non solo malattie. La comunicazione tra deontologia e speranza”. All’incontro parteciperà il giornalista RAI e conduttore del TG3 Andrea Rustichelli Vai su Facebook

