Il consiglio regionale Ugl si riunisce a Catania

scoperta di nuove strategie per rafforzare la tutela dei diritti dei lavoratori e promuovere un dialogo costruttivo tra le parti. Un momento di importante confronto che testimonia l’impegno dell’Ugl Sicilia nel costruire un futuro più solido e solidale.

Una giornata all’insegna della condivisione e dell’unitĂ sindacale, con l’obiettivo di crescere e rappresentare sempre meglio i lavoratori. Si è tenuto ieri mattina, nella sede Ugl di Catania, il Consiglio regionale dell’Ugl Sicilia, convocato dal segretario regionale Carmelo Giuffrida, alla. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Il consiglio regionale Ugl si riunisce a Catania

In questa notizia si parla di: regionale - consiglio - catania - riunisce

Laguna di Orbetello: via libera del Consiglio Regionale alle norme per la salvaguardia - Il Consiglio regionale della Toscana ha dato il via libera a nuove norme per la salvaguardia e la gestione della laguna di Orbetello.

(️ Gabriele Petrucciani) La community degli appassionati e sostenitori del bitcoin si riunisce in diverse città d’Italia, da Catania a Milano, per festeggiare il «Bitcoin Pizza Day». Esattamente 15 anni fa, il 22 maggio del 2010, c’è stata la prima transazione, di c Vai su Facebook

Il consiglio regionale Ugl si riunisce a Catania; Si riunisce il Consiglio regionale: 13 i punti all'ordine del giorno; Due mesi senza sedute del Consiglio regionale pugliese, la Lega: Maggioranza paralizzata.

Mercoledì 11 dicembre si riunisce il Consiglio regionale Da ivl24.it: All’ordine del giorno, tra gli altri, il Ddl relativo al riconoscimento della legittimità debiti fuori bilancio in materia di TPL, il Piano dodicennale 2025-