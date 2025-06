Il Consiglio Comunale di San Giovanni si stringe attorno a Tessa Mugnai

Il consiglio comunale di San Giovanni Valdarno si unisce in un gesto di solidarietà e affetto verso Tessa Mugnai, profondamente colpita dalla perdita della figlia Lucrezia. In un momento di grande dolore, l'intera comunità si mostra unita, ricordando l'importanza di condividere amore e memoria. Un gesto che testimonia come il sostegno reciproco possa diventare fonte di speranza, rafforzando i legami tra cittadini e amministrazione. La vicinanza di San Giovanni rappresenta un segnale di calore e umanità che non si spegne mai.

Arezzo, 13 giugno 2025 – Comunità, amore e memoria: San Giovanni Valdarno si stringe intorno alla famiglia di Lucrezia e sostiene il progetto Scudo. Nei giorni scorsi, in apertura del consiglio comunale, l'intero parlamentino ha voluto manifestare il suo affetto alla consigliera Tessa Mugnai, che di recente ha vissuto un dramma familiare. La morte della figlia Lucrezia, una bambina e una ragazza speciale, che ha combattuto per anni contro una grave malattia, sempre attorniata dall'affetto dei familiari. A prendere la parola, all'interno dell'aula, è stata la stessa Mugnai, che ha raccontato di aver recata, nella giornata di ieri, all'ospedale Meyer di Firenze, che in questi anni ha preso in cura Lucrezia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Consiglio Comunale di San Giovanni si stringe attorno a Tessa Mugnai

