Il concerto di Riccardo Muti al tempio della Concordia biglietti in vendita | più di 100 euro per sedersi in platea

Se sei un appassionato di musica classica, non puoi perdere l’occasione di assistere al magico concerto di Riccardo Muti davanti al suggestivo Tempio della Concordia, simbolo di cultura e storia. I biglietti, disponibili a partire da 249 euro per la platea, sono già in vendita: un evento imperdibile per vivere un’esperienza unica e coinvolgente. Preparati a lasciarti incantare dalle note di uno dei maestri più celebri del panorama mondiale.

È stata ufficialmente aperta questa mattina, venerdì 13 giugno, la vendita dei biglietti per il concerto del maestro Riccardo Muti in programma lunedì 7 luglio davanti al tempio della Concordia. L’evento è legato a Capitale italiana della cultura 2025. Una delle più celebri bacchette al mondo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Il concerto di Riccardo Muti al tempio della Concordia, biglietti in vendita: più di 100 euro per sedersi in platea

