Il Comune ridisegna la mobilità | meno auto più percorsi ciclopedonali

Villasanta si prepara a rivoluzionare la sua mobilità, puntando su percorsi ciclopedonali e meno auto in strada. Con il nuovo Piano Urbano del Traffico (PUT), l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Lorenzo Galli intende creare un ambiente più sostenibile, sicuro e vivibile per tutti. Un passo importante verso un futuro più green e accessibile, che trasformerà il modo di muoversi in città. Scopriamo insieme come questa rivoluzione prenderà forma.

A Villasanta è ufficialmente partito l’iter per la redazione del nuovo Piano Urbano del Traffico (PUT). Con una delibera di Giunta approvata lo scorso 9 giugno, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Lorenzo Galli ha dato il via libera allo studio che ridisegnerà il futuro della mobilità. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Il Comune ridisegna la mobilità: meno auto, più percorsi ciclopedonali

