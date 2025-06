Il Comune di Montefusco conferisce la cittadinanza onoraria all’Arma dei Carabinieri

Il Comune di Montefusco rende omaggio a un pilastro della nostra sicurezza: l’Arma dei Carabinieri. Venerdì 20 giugno, presso l’ex Carcere Borbonico, la cittadinanza onoraria sarà consegnata in segno di profonda gratitudine per il contributo quotidiano alla tutela e alla stabilità della nostra comunità. Un gesto che celebra il valore supremo del servizio e della dedizione, rafforzando il legame tra istituzioni e cittadini.

