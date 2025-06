Il Comune acquisisce gratuitamente un' area di via Mezzanotte per riqualificare l' ultimo tratto della strada

Il Comune fa un passo avanti verso il miglioramento urbano: grazie alla decisione della commissione comunale, presieduta dal consigliere Giuseppe Bruno, un’area di via Mezzanotte sarà acquisita gratuitamente. Questa mossa strategica mira a riqualificare l’ultimo tratto della strada, offrendo spazi più vivibili e funzionali per la comunità. Un investimento che promette di valorizzare il quartiere e rafforzare il senso di appartenenza.

La commissione comunale presieduta dal consigliere Giuseppe Bruno ha votato a maggioranza la delibera, da sottoporre all’attenzione del consiglio, sulla acquisizione a titolo gratuito al patrimonio del Comune delle aree di via Mezzanotte, da destinare alla sistemazione e all’ampliamento di questa. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Il Comune acquisisce gratuitamente un'area di via Mezzanotte per riqualificare l'ultimo tratto della strada

In questa notizia si parla di: comune - mezzanotte - acquisisce - gratuitamente

Divieti anti maranza a Verdellino, nell’accordo tra sindacati e Comune pattuglie fino a mezzanotte - Il Comune di Verdellino ha introdotto il divieto anti-maranza e nuove restrizioni orarie durante l'operazione "Notti sicure", in collaborazione con i sindacati, per garantire maggiore sicurezza e tranquillità nel paese.

Il Comune acquisisce gratuitamente un'area di via Mezzanotte per riqualificare l'ultimo tratto della strada; Il Comune acquisisce gratuitamente un'area di via Mezzanotte per riqualificare e ampliare il tratto finale della strada; Piazza della Rinascita si trasforma domani in uno spazio dedicato ai bambini.