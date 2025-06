Il compleanno della figlia nell’epoca della sparizione dei genitori normali

Il compleanno della figlia, nell'epoca in cui i genitori "normali" sembrano scomparsi, ci spinge a riflettere su un paradosso inquietante: mentre i genitori di oggi dedicano più tempo e impegno di sempre, i giovani sembrano più disadattati di un tempo. Come può essere questa distanza tra dedizione e benessere psicologico? La risposta, forse, risiede in qualcosa di più profondo, che ci invita a riscoprire il significato autentico della genitorialità.

La domanda che mi faccio più spesso, osservando i miei coetanei, è come sia possibile ch'essi dedichino alla genitorialità una quantità di tempo e d'impegno con cui gli adulti d'una volta avrebbero come minimo vinto dei Nobel, e tuttavia i ragazzini di oggi siano ben più disadattati di quelli del passato (almeno di quello nostro coevo, magari Oliver Twist se la passava peggio). Quando pensavamo d'avere i peggiori genitori del mondo – tutti gli adolescenti l'hanno pensato, nel mezzo secolo dall'invenzione dell'adolescenza alla sparizione dell'età adulta – non prevedevamo potesse finire così: con la quotidiana constatazione che nessuno è stato un adulto peggiore di noi.

