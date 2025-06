Il commissariato di Aprilia aprirà a fine giugno in arrivo 35 nuovi agenti

Un nuovo importante passo avanti per la sicurezza di Aprilia sta per diventare realtà: a fine giugno, il commissariato locale aprirà le sue porte, accompagnato dall’arrivo di 35 nuovi agenti. Un segnale concreto di impegno e rinnovata attenzione alle esigenze della comunità. Questa novità rafforza il ruolo delle forze dell’ordine e promette un futuro più sicuro e sereno per tutti i cittadini.

Trentacinque nuovi agenti e l'apertura del commissariato di Aprilia entro fine giugno, sono le novità emerse nell'incontro che si è svolto al circolo cittadino Sante Palumbo di Latina che ha ospitato l’assemblea generale della segreteria provinciale del Siulp, il Sindacato Italiano Unitario. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Il commissariato di Aprilia aprirà a fine giugno, in arrivo 35 nuovi agenti

In questa notizia si parla di: commissariato - aprilia - fine - giugno

APRILIA - FESTA AL QUARTIERE APRILIA NORD Fino a domenica 8 giugno c'è festa al Quartiere Aprilia Nord. Musica, ballo esibizioni e gastronomia nel fresco del Parco Friuli. Vi aspettiamo numerosi per condividere momenti di spensieratezza! Comitato Qu Vai su Facebook

COMMISSARIATO P.S. DI APRILIA Vai su X

Il commissariato di Aprilia aprirà a fine giugno, in arrivo 35 nuovi agenti; Assemblea generale Siulp: apertura imminente per il commissariato di Aprilia; Commissariato distaccato di p.s. di Aprilia (LT) — trasferimento del personale.

Commissariato ad Aprilia, assegnato il personale Segnala latinaoggi.eu: Dal prossimo lunedì 16 giugno gli agenti che hanno fatto richiesta di essere assegnati presso il nuovo presidio della Polizia di Stato ad Aprilia, potranno prendervi servizio.