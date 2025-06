Il colosso ravennate venduto per oltre 17 milioni di euro | aggiudicata all' asta la Cmc

Il gigante ravennate, simbolo di eccellenza nel settore, ha trovato una nuova casa. Dopo un'asta serrata, la CMC è stata aggiudicata alla società milanese Alpha General Contractor per oltre 17 milioni di euro. Questa operazione segna una svolta importante nel panorama industriale italiano, aprendo nuove prospettive di crescita e innovazione. La vicenda si conclude così, lasciando intravedere un futuro ricco di sfide e opportunità.

