Il Ceresio esce dall’ombra del Lario

Il Ceresio si riscopre protagonista, pronto a vivere un'altra stagione record. Mentre il Lario rimane il simbolo del glamour e del jet set, il secondo lago della provincia di Como si distingue per la sua natura autentica e il turismo lento e sostenibile. Con oltre 82.000 arrivi nel 2022, in crescita del 5,16%, il Ceresio si conferma come meta ideale per chi cerca relax e scoperte autentiche, dimostrando che anche i tesori meno noti meritano di essere scoperti e valorizzati.

Si prepara a vivere un’altra stagione turistica da record il Ceresio, il secondo lago della provincia di Como che però da tempo è uscito dall’ombra del suo vicino ingombrante e per ora inavvicinabile dal punto di vista dei numeri. Se il Lario si conferma il lago dei vip e del glamour il Ceresio punta sulla natura e il turismo lento e sostenibile. Lo scorso anno gli arrivi sono stati 82.305, con un incremento del 5,16% rispetto all’anno precedente, e oltre 300.000. Merito dei turisti stranieri che hanno fatto la fortuna del lago al confine tra Italia e Svizzera con 71.854 arrivi (+6,98% rispetto al 2023) e 267. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il Ceresio esce dall’ombra del Lario

In questa notizia si parla di: ceresio - ombra - lario - esce

Il Ceresio esce dall’ombra del Lario.

Fa il bagno nel Ceresio e annega Sul Lario si cerca il velista disperso Si legge su ilgiorno.it: Nella serata di venerdì a Porto Ceresio è stato rinvenuto il cadavere ...