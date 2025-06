Il Catania annuncia le date del ritiro pre-campionato a Norcia

Il Catania Football Club si prepara a vivere un intenso periodo di preparazione estiva, annunciando ufficialmente le date e la sede del ritiro pre-campionato a Norcia. Dal 14 luglio al 3 agosto, i rossazzurri si concentreranno in umbria per affinare la forma e consolidare lo spirito di squadra. Un momento cruciale che segnerà l’inizio di una nuova avventura nella stagione 2025/2026, con i primi allenamenti allo stadio pronti a dare il via alla sfida!

Il Catania Football Club ha reso noto tramite un comunicato ufficiale di aver definito sede e date del ritiro pre-campionato della prima squadra: rossazzurri al lavoro a Norcia da lunedì 14 luglio a domenica 3 agosto, i primi allenamenti della stagione 20252026 saranno svolti allo stadio. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Il Catania annuncia le date del ritiro pre-campionato a Norcia

