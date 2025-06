Il casco dell’ossigeno si sfila durante l’escursione subacquea | turista travolta dal panico l’intervento dei sub – VIDEO

Immaginate di esplorare il meraviglioso fondale marino di Xcaret, immersi in un’avventura unica grazie a Sea Trek. Tuttavia, un imprevisto ha reso ancora più emozionante questa esperienza: una turista, travolta dal panico, ha visto il suo casco di ossigeno sfuggirle di dosso, creando un momento di tensione che ha conquistato il web. Ma come si è risolto l’incidente? Scopriamolo insieme.

Quale migliore idea se non quella di camminare sul fondale marino, indossando un casco per l’ossigeno in modo da godersi la bellezza delle creature del mare? Siamo nel parco di Xcaret, vicino a Cancun e l’esperienza di chiama Sea Trek: proprio mentre si trovava sott’acqua, una turista ha perso l’equilibrio, è inciampata e così facendo, le si è slacciato il casco. C’è un video dell’accaduto diventato virale e raccontato dal Daily Mail nel quale si vede la ragazza che fa una sorta di capriola dopo aver perso la stabilità. Si vede il casco staccarsi e da lì in poi, il panico che travolge non solo la donna ma anche tutto il gruppo che in quel momento di trovava con lei. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it