Il carabiniere in congedo chiede di spostare il processo

Un carabiniere in congedo, Maurizio Pappalardo, chiede di spostare il proprio processo per garantire un dibattimento più sereno. Accusato di corruzione, peculato e atti persecutori nell’ambito dell’inchiesta “Clean 2”, Pappalardo sostiene che le condizioni attuali a Pavia non favoriscono una giusta difesa. La richiesta, presentata all’apertura del procedimento, apre un nuovo capitolo nel caso che tiene sotto i riflettori l’intera comunità.

La difesa del carabiniere in congedo Maurizio Pappalardo (nella foto), accusato di corruzione, peculato e atti persecutori nell'ambito dell'inchiesta " Clean 2 ", ha chiesto che il processo a suo carico si svolga fuori dalla provincia di Pavia in quanto si ritiene non ci siano le condizioni per lo svolgimento del dibattimento in un clima sereno. Una questione preliminare sollevata ieri mattina in apertura del processo, che vede alla sbarra oltre a Pappalardo anche il carabiniere del nucleo ispettorato del lavoro Daniele Ziri, difeso dall'avvocato Yuri Lissandrin e accusato di induzione a dare o ricevere utilità.

