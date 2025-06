Il capo dei Pasdaran gli scienziati nucleari il consigliere di Khamenei | le vittime eccellenti di Israele in Iran

In un'operazione strategica senza precedenti, Israele ha colpito duramente l'Iran, eliminando figure chiave come comandanti militari di alto rango e scienziati nucleari. Un attacco mirato che mira a destabilizzare la catena di comando e a compromettere il programma nucleare della Repubblica islamica. Ma quali saranno le ripercussioni di questa escalation? La risposta potrebbe definirsi nei prossimi sviluppi regionali e internazionali.

Nell’attacco a piĂą fasi all’Iran, l’esercito israeliano ha ucciso tre comandanti militari di alto rango, intaccando la catena di comando iraniana, e vari scienziati coinvolti nel programma nucleare della Repubblica islamica. Tra le vittime ci sono Mohammad Bagheri, il capo dell’esercito regolare e il comandante in seconda del sistema iraniano dopo la Guida suprema, l’ayatollah Ali Khamenei. Anche il comandate delle Guardie Rivoluzionarie, conosciute come pasdaran, Hossein Salami è stato ucciso nella attacco. L’uomo era a capo di quella che è considerata la forza militare piĂą potente dell’Iran e un soggetto protagonista della vita del Paese in generale, in grado di essere determinante per buona parte delle decisioni economiche e di politica estera. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it