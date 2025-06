Il cantiere non fermerà la didattica

Nonostante il cantiere sia in pieno svolgimento, la didattica non si ferma. La preside Anna Guglielmetti assicura che, grazie a interventi mirati e a una pianificazione accurata, i lavori più impattanti saranno svolti durante l’estate, garantendo un ambiente sicuro e sereno per i bambini. Un esempio di come si possa conciliare crescita, innovazione e tutela del benessere dei più piccoli.

Lavori in sicurezza e senza stress per i bambini. Come spiega la preside Anna Guglielmetti (nella foto), per ridurre il disagio i lavori più impattanti saranno svolti in estate. Già dal mese di maggio i bambini della scuola dell'infanzia Nazario Sauro (8 sezioni, circa 200 alunni) sono stati trasferiti alla Sant'Alessandro, fino alla fine dei lavori che dureranno circa un anno. Le classi del Nido San Rocco (72 bambini) si sposteranno anch'esse a partire dal 1° di luglio nel plesso di Sant'Alessandro. Per loro la trasferta sarà più breve, solo fino a settembre, poi torneranno in via Omero. I lavori non toccano la struttura del primo piano del nido, ma le parti esterne (giardino e terrazzo), quindi i bimbi potranno accedere agli spazi in sicurezza.

