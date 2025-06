Il campione di basket Simone Fontecchio torna a Pescara per il Summer camp Nba Basketball School Italy

Preparati a vivere tre giornate all’insegna della passione e dell’energia con Simone Fontecchio, il campione italiano che sta conquistando la NBA. Dal 13 al 15 luglio, il PalaElettra II di Pescara si trasformerà nel palcoscenico ideale per giovani talenti desiderosi di imparare dai migliori. Questa è un’occasione unica per immergersi nella cultura del basket e trarre ispirazione dal protagonista stesso. Non perdere l’opportunità di essere parte di questa straordinaria Summer Experience!

