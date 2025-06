Il campionato raccontato attraverso i numeri ’Picco’ si sta abbassando l’età degli spettatori

Il campionato di quest’anno ha regalato numeri sorprendenti e storie incredibili. Nonostante l’abbassamento degli spettatori, lo Spezia ha scritto pagine memorabili con un record di punti in Serie B, sfiorando la promozione in Serie A. La stagione 2024-25 sarà ricordata anche per l’affluenza record al ‘Picco’, simbolo di passione e resilienza dei tifosi. Uniamo gli sforzi per scrivere nuove imprese e tornare a brillare sui grandi palcoscenici del calcio italiano.

Il campionato andato in archivio sarà ricordato per il record di punti realizzato dallo Spezia in Serie B (66), in condizioni societarie critiche, con una rosa ristretta. Un terzo posto miracoloso che si sarebbe potuto tradurre in un’autentica impresa se fosse arrivata la meritata promozione in Serie A. L’annata calcistica 2024-25 passerà ai posteri anche per l’eccezionale affluenza di tifosi fatta registrare al ‘Picco’, con una media spettatori, considerando solo le partite della regular season, di quasi novemila unità, per un totale di circa 168 mila spettatori. Numeri che crescono se si considerano nel computo le due gare play-off, per una media spettatori di circa 9. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net